Neymar rejeita 100 milhões de euros pelo Barça

Depois que a Ligue 1 foi cancelada, Neymar completou três temporadas em Paris desde que se tornou a contratação mais cara do mundo e causou êxtase na capital francesa na chegada.

Nesse período, ele alternou ótimas atuações com desaparecimentos devido a lesões e, é claro, claras chances de saída como a do mercado de inverno passado. Neymar quer voltar ao lado de Messi e Luis Suárez e ele tem isso bastante claro.

Segundo o 'Mundo Deportivo', o brasileiro rejeitou uma oferta de 100 milhões de euros na forma de um bônus se ele concordar em renovar seu contrato, que termina em 2022. Se o relacionamento não for prolongado, o PSG será forçado a deixar Neymar sair neste verão ou no próximo, para evitar que ele possa negociar livremente com o clube que deseja.

Tal é o desejo de Neymar de pisar na grama do Camp Nou, que ele também estaria disposto a cortar seu salário pela metade, para que os números fossem mais fáceis de se encaixar no 'Can Barça' em tempos de crise.

O ala já deu mais um passo para dizer ao Barça que ele precisa voltar e que não se importa tanto com dinheiro, e o jogador estaria de olho em como o futebol evolui na Espanha e quando o mercado abrirá.

No momento, Neymar foi proclamado campeão da Ligue 1 com o PSG mais uma vez em sua terra natal, onde continua treinando ao lado de seu personal trainer Ricardo Rosa.

Alguns dias atrás, no entanto, um gerente do Barcelona expressou em 'L'Esportiu' que sua chegada neste verão é praticamente impossível: "É óbvio que gostaríamos de contratá-lo, mas você precisa ser realista".