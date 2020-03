Neymar reuniu jogadores do PSG para comemorar vaga

Nesta quarta-feira (11), o PSG espantou o fantasma recente das oitavas de final da Champions League e conseguiu uma grande virada sobre o Borussia Dortmund para seguir em busca do título inédito da competição. Mas a vitória por 2x0, com gols de Neymar e Bernat, parece ter feito mais do que apenas classificar a equipe para a próxima fase da Liga dos Campeões.

De acordo com 'Uol', Neymar reuniu os jogadores do PSG em sua casa para comemorar o resultado, no mesmo dia do jogo. O convite teria sido feito ainda no vestiário, após o apito final da partida para reforçar o novo discurso do elenco, de “vestiário unido”. E parece que deu certo, visto que de acordo com as informações boa parte dos jogadores compareceu à festa.

Neymar sempre gostou de comemorar bons resultados em sua casa, mas com celebrações menores e mais reservadas. Porém, em ótima sintonia com os demais jogadores do PSG, o brasileiro teria criado o lema de “jogar pelo grupo”, ignorando as recentes discussões com Leonardo, diretor de futebol, e Thomas Tuchel, treinador da equipe. Os dois, claro não foram convidados.

Agora, o PSG aguarda a definição dos outros confrontos das oitavas de final da Champions, mas as partidas foram adiadas pela UEFA, por conta do coronavírus Covid-19. O mesmo segue para a Ligue 1, que também está suspensa.