Neymar revela como a morte de Kobe Bryant o afetou

O mundo do esporte foi pego de surpresa no dia 26 de janeiro de 2020 com a notícia da morte da lenda da NBA, Kobe Bryant em um em um acidente de helicóptero, em Calabasas, no estado norte-americano da Califórnia.

O futebol rendeu homenagens ao astro do basquete. Neymar foi um dos craques que sentiu a perda.“Sua morte me afetou muito, porque nossas vidas tinham muito em comum”, disse o atacante do PSG em entrevista a revista 'Vogue'.

“Eu conheci Kobe pessoalmente quando ele veio a Paris... Quando você conhece a pessoa por trás do atleta, cria uma relação diferente, em com Kobe, foi muito especial", completou

Bryant é considerado um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos - participou de 18 vezes do time de melhores do ano da liga, em 20 anos de carreira. Nesse período, conquistou cinco títulos da NBA (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010).