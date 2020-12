Craques mandam apoio a Luiz Eduardo, menino vítima de racismo

O vídeo de um menino de 11 anos, aos prantos, após um jogo de futebol, chamou muita atenção na internet. Luiz Eduardo havia deixado o campo ao término da partida e começado a chorar por ter sido vítima de racismo por parte do técnico do time adversário. Entre muitos indignados com a situação, que ainda é recorrente no futebol, estavam Neymar, Gabriel Jesus e o Santos.

Desde que o vídeo de Luiz Eduardo foi postado, junto a uma nota de repúdio de seu time juvenil, o Uberlândia Academy, muitas pessoas têm compartilhado o com mensagens de apoio ao garoto, alguns pedindo contatos para fazer doações. Mas três mensagens se destacaram em meio a tantas enviadas ao menino.

Uma delas foi a de Neymar, atacante da seleção brasileira e do PSG. O camisa 10 que, recentemente, presenciou uma situação semelhante em um jogo da Liga dos Campeões contra o Istanbul Basaksehir, mandou um vídeo a Luiz Eduardo, se solidarizando com o ocorrido e pedindo para que ele não desista do sonho de jogar futebol.

"Fala, Luiz Eduardo, aqui é o Neymar. Vi que você passou por uma situação completamente chata, triste. Infelizmente, a gente anda passando por esse tipo de coisa que não cabe mais hoje em dia. Quero te desejar força, espero que você não desista do que você ama fazer, que é jogar futebol. Força, transforme ela em treino, dedicação, em amor ao que faz, aos pais, à família, a todos, sem cor, sem raça nenhuma. Um beijo, fica com Deus, sucesso, tô na torcida por você. Um abraço", disse o craque.

Outro jogador que enviou um vídeo a Luiz Eduardo foi Gabriel Jesus, do Manchester City e também da seleção brasileira. O ex-Palmeiras frequentemente se posiciona em casos de racismo e sempre reforça que existe a necessidade de um posicionamento firme em situação de injúria.

"Alô, Luiz Eduardo, aqui é o Gabriel Jesus falando. Através desse vídeo, quero te dar um grande abraço e te pedir que você tenha forças nesse momento. Vi seu vídeo, fiquei bastante triste pelo ocorrido e quero te pedir para que não ligue para essas pessoas, não ligue para o que os outros falam. Siga em frente, forte, por mais difícil que seja. Um grande abraço do Gabriel, espero que você fique bem e continue sendo esse menino iluminado e alegre que você é. Grande abraço", disse o jogador.

Além dos atletas, o Santos também se solidarizou com o menino. Ao tomar conhecimento do caso, o Peixe convidou Luiz Eduardo para fazer um teste para as categorias de base do clube já em 2021, além de enviar produtos oficiais do time. O garoto - fã de Neymar e que sonha em ser jogador de futebol - e seu pai agradeceram muito o time pela oportunidade.

Entenda o caso

Na quarta-feira (16), Luiz Eduardo disputou, pelo time sub-11 do Uberlândia Academy, uma partida da Caldas Cup, torneio realizado em Caldas Novas, interior de Goiás. Ao final do jogo, mesmo com a vitória de seu time, o menino deixou o campo chorando muito e, ao ser questionado do porquê, contou ter sido vítima de racismo por parte do treinador adversário durante todo o jogo.

"O cara falava assim "Fecha o preto aí, ó! Aí eu aguardei para falar no final com os pais. Falou um 'tantão' de vezes", disse o menino em parte do vídeo publicado pelo time em que joga.

Além da nota de repúdio, o Uberlândia Academy, junto com os pais de Luiz Eduardo, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O acusado nega que tenha dito a frase e o menino já prestou depoimento.