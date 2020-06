Neymar se junta a colegas do PSG em litoral francês

O atacante Neymar está de volta à França. Segundo informa neste domingo o jornal Le Parisien, o atacante pousou no país no sábado e logo depois tomou o rumo de Saint-Tropez, famosa cidade costeira da Riviera.

O brasileiro terá a companhia de alguns companheiros de Paris Saint-Germain, como o volante Marco Verratti e o zagueiro Marquinhos, que também decidiram passar os últimos dias antes da reapresentação no litoral.

Quem também está em Saint-Tropez é o goleiro Kevin Trapp, ex-PSG e hoje no Eintracht Frankfurt e marido da top model Izabel Goulart, amiga de Ney.

O Le Parisien lembrou que o atacante já esteve em Saint-Tropez em 2017. Na ocasião, ele escolheu um resort da cidade para comemorar a transferência para o time francês.

O elenco do PSG tem reapresentação marcada para o próximo dia 22. Como o Campeonato Francês foi encerrado - com os parisienses ficando com o título -, agora só resta ao time a disputa da Liga dos Campeões.

Além de Neymar, o jornal francês deu detalhes sobre outros jogadores da equipe. Mbappé passou alguns dias em Monaco, enquanto Di María e Paredes escolheram Ramatuelle, uma cidade litorânea próxima a Saint-Tropez.

Ainda segundo o Le Parisien, outros atletas já estão a caminho da França. São os casos do zagueiro Thiago Silva e do atacante Cavani, esperados até a próxima terça-feira. Com contrato acabando no fim de junho e fora dos planos para a próxima temporada, a dupla vai ter que resolver com a diretoria uma maneira de atuar nas partidas que restam - a Champions só deve voltar em agosto.

“Vamos ter grandes problemas, com certeza. A idéia de estender (o contrato) por dois meses está no ar, mas ainda não foi legalmente estabelecida. (...) Vamos tentar manter todo o grupo para a Liga dos Campeões, mas admito que ainda não sabemos", disse o diretor de futebol Leonardo.