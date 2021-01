Neymar se recupera e faz 1º treino sob o comando de Pochettino no PSG

Ele voltou! Após ficar quase um mês afastado dos gramados por uma lesão, Neymar voltou aos trabalhos no Paris Saint-Germain nessa segunda-feira.

Esse é o primeiro treino do brasileiro sob o comando do novo treinador da equipe, o argentino Mauricio Pochettino. No entanto, o camisa '10' ainda é dúvida para a Supercopa da França contra o Olympique de Marselha na quarta-feira.

Confira o primeiro treino de Neymar sob o comando de Pochettino!