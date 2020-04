Neymar, segue no PSG ou recebe metade no Barcelona

Neymar e Barcelona. A história nunca terminou, mesmo despois do brasileiro fazer as malas para Paris. A equipe catalã poderia tentar novamente seu retorno, uma tarefa complicada.

Será o jogador brasileiro quem decidirá se quer forçar sua saída ou permanecer no Parque dos Príncipes. Ele terá que olhar para a questão econômica, muito diferente entra essas duas opções.

Segundo 'Mundo Deportivo' se o atacante for ao Barcelona, receberia 50% do que granha no PSG. Em Paris, recebe mais de 50 milhões de euros pelo contrato com o clube, enquanto no Camp Nou seria de pouco mais que 20 milhões.

O PSG está ciente da possível tentativa dos espanhóis, especialmente atraído pelos amigos Leo Messi e Luis Suárez. Por isso, os franceses estariam dispostos a oferecer a Neymar uma renovação em que ganharia 38 milhões de euros por ano apenas em salário.

A oferta do Barcelona será semelhante à feita antes do início da temporada, algo superior a 20 milhões, segundo 'Mundo Deportivo', valor que aumentaria ao longo dos anos.

O vestiário do ex-clube já teria contatado o brasileiro. O mesmo jornal espanhol afirma que vários pesos pesados ​​teriam dado ao jogador um toque para moderar seu comportamento no caso de ele retornar.

Tudo isso está dentro de um cenário que tem as eleições do clube catalão.