Neymar tem lesão confirmada e será desfalque contra o Barcelona

Neymar não poderá enfrentar o Barcelona pelas oitavas de final da Champions League. Logo após informação adiantada por 'L'Èquipe', o PSG confirmou a lesão do craque.

"Neymar Jr sofreu uma lesão no adutor esquerdo na noite de quarta-feira. Na análise do exame clínico e exames de imagem, espera-se uma indisponibilidade de aproximadamente 4 semanas, dependendo de sua evolução", anunciou o clube francês.

A lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa esquerda foi detectada nesta quinta-feira no Hospital Americano de Paris e impedirá que o brasileiro participe do jogo da próxima terça-feira. No entanto, ele é dúvida para a partida de volta, marcada para 10 de março.

O problema físico teve origem no confronto contra o Caen pela Copa da França, quando Neymar foi titular e teve que ser substituído por volta dos 60 minutos do jogo após sentir dura entrada de Yago.