Neymar seria um sonho do Barça sem fundamento?

Seria outro verão com o nome de Neymar na mesa do Barcelona. Tecnicamente, está sendo, já que o clube catalão não descartou a possibilidade. No entanto, a realidade e a lógica não oferecem nenhuma porcentagem de possibilidades para ele deixar o PSG.

Por mais que o clube parisiense esteja disposto a facilitar seu retorno ao Camp Nou, o Barça não está em uma posição econômica favorável para trazê-lo, mesmo quando obteve concessões para tal operação.

Josep Maria Bartomeu, em seu último comentário sobre Neymar, não quis fechar a porta para seu retorno, embora nos escritórios do Camp Nou estejam trabalhando na configuração do verão sem pensar no brasileiro.

Se as circunstâncias surgirem para uma assinatura de renome, seria a de Lautaro Martínez, mas o fato é que nem mesmo a operação com o argentino tem muitos sinais de poder ocorrer.

Assim, o coronavírus forçará Neymar a continuar no Parc des Princes, já que não haverá clube que ceda às demandas do PSG em meio à recessão econômica.