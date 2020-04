Neymar, deslumbrado com o 2 a 0 contra o Borussia: "Parecia Libertadores"

Neymar não para em sua grande mansão no Rio de Janeiro. Embora ele tenha mostrado que ele é humano e também entediado em confinamento. Por esse motivo, ele espalhou algumas palavras através de seus assessores de imprensa com lembranças dessa temporada. Como o 2 a 0 contra o Borussia, que ganhou o passe para as quartas de final na Champions League, algo que ainda o dominou.

"A noite foi especial, parecia aLibertadores. O público não estava em campo, mas nos recebeu nas ruas com uma festa incrível. O que precisávamos aconteceu. Outra coisa inesquecível foi a festa com os fãs depois do jogo", lembrou o atacante do PSG, autor do 1-0 na partida.

O brasileiro, que já havia sido importante na partida de ida marcando o gol parisiense para o 2-1 final, estava ansioso para enfrentar o jogo: "Eu estava esperando por esse jogo. Os dias que antecederam aquele dia foram momentos muito tensos. O mais importante foi a união do nosso grupo e a vontade de todos os jogadores, do mais velho ao mais jovem".

Neymar compartilhou outros momentos importantes durante o percurso, como os disputados contra Estrasburgo e Olympique de Lyon, que decidiu acabar com o desconforto dos torcedores após sua frustrada transferência para o Barcelona no verão.

Da mesma forma, ele se lembrou do confronto contra o Lille, no qual saiu para jogar logo após saber da morte de Kobe Bryant, e a quem dedicou seu gol.