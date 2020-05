"Neymar tem a chance de chegar ao nível de Messi e Cristiano Ronaldo"

O técnico espanhol, Unai Emery considera que Neymar, seu comandado em sua primeira temporada no Paris-Saint Germain, pode 'substituir' Leo Messi e Cristiano Ronaldo na corrida pela Bola de Ouro.

“O ano que passei com ele foi magnífico, aprendi muito de ver as suas respostas em cada treino e nos jogos. Neymar tem o futebol na veia, mas também as faculdades e as condições de executá-lo. Acredito que ele esteja diante da chance de chegar ao nível de Messi e Cristiano Ronaldo para ser o melhor do mundo e tem tempo para isso”, explicou.

Em uma conversa com o treinador do Granada, Diego Martínez, que foi seu auxilia no Sevilla, Emery relembrou a histórica virada do Barça sobre seu PSG (6-1).

“Daquele jogo no Camp Nou, o que eu mudaria certamente seria o árbitro (Deniz Aytekin, da Alemanha), que claramente nos prejudicou. Há muitos detalhes na partida que podem fazer com que as coisas desandem, mas se eu começar do final eu mudo o árbitro e pronto. Eu assisti ao jogo novamente outro dia desses por acaso na TV”, disse.

“Vi dos cinco minutos do segundo tempo até os 37. Perdíamos por 3 a 0, fizemos 3 a 1 e tivemos uma jogada do Cavani no mano a mano que o goleiro salvou o que teria sido o 3 a 2. Depois, houve um pênalti muito claro em Di María que não foi marcado; e aos 37 minutos Di María fez uma falta que Neymar transformou em gol. Foi quando eu parei de assistir”, completou.

“Naquela etapa do jogo vi que um jogador importante para nós, que tinha tido problemas durante a semana, estava se escondendo no resultado. Talvez agora eu o substituísse. São detalhes, circunstâncias em que o jogo escapa pelos dedos. E há outra circunstância importante: os jogadores do Barça, especialmente Suárez, estavam constantemente se jogando na área, colocando tanta pressão sobre o árbitro até que ele caiu na armadilha”, finalizou.