Neymar tem cinco dias para voltar a Paris

As férias acabaram. O PSG convocou seus jogadores para o próximo dia 22, mas muitos dos que viveram a quarentena fora da França devem retornar pelo menos uma semana antes.

Neymar passou o confinamento no Brasil. Caso ele não volte dentro de cinco dias, chegará atrasado para cumprir o prazo de isolamento e treinar com os colegas.

O brasileiro terá que ficar uma semana em casa, onde será submetido a testes da Covid-19 antes de ser liberado para trabalhar com o grupo.

Por isso, precisa chegar até o dia 15 para estar pronto para o retorno dos treinamentos na segunda-feira, 22.

Nem todos seus colegas vindos do exterior terão de passar por isso. como Keylor Navas e Edinson Cavani. O governo francês não impôs isolamento aos que chegarem da Costa Rica ou do Uruguai, onde os efeitos da pandemia foram muito menores que no Brasil.