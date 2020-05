"Neymar tem condições muito parecidas com as de Ronaldinho"

De todos os jogadores hoje, Cesc fica com Neymar. Ele acredita que o brasileiro tem tudo para estar entre os melhores do mundo.

"Neymar é um fora de série, ele tem condições no nível de Ronaldinho. Ele é um craque que faz toda a diferença quando quer. Eu não jogava contra ele há um tempo e recentemente nos matou em dois jogos com o PSG. Leo Messi, Luis Suárez e o resto gostariam de tê-lo no time, porque a qualquer momento ele poderia lhe dar um passe para gol e driblar, algo difícil em um futebol tão equilibrado", disse ele.

"Ele tem tudo para ser o melhor. Além de ser um menino muito bom, ele é como uma criança, está sempre feliz e desfruta a vida, ele se diverte e é uma pessoa que sempre soma", acrescentou Cesc em uma live no Instagram.

Cesc recordou seu tempo no Barcelona e a hora de sua partida, que ele poderia mudar se tivesse vencido a Liga que escapou no último dia. "Na minha cabeça, a partida do Barça é marcada pelo jogo contra o Atlético".

"Naquele momento, ganhei o posto de titular com Tata Martino. Na época em que joguei mais na minha carreira, quase 60 jogos em um ano. Ganhei o lugar, Xavi não joga e perdemos a Liga depois de vencer e nos anularam um gol por impedimento meu sem ter participado da jogada em nenhum momento. Tudo poderia ter mudado, mas por pequenos detalhes, perdi a Liga em Camp Nou e tinha em mente dar esse passo", explicou.

Atualmente, como jogador do Mônaco, a suspensão da temporada fez com que seu time estivesse fora das competições europeias. Eles perderam na última rodada jogado contra o Nice com um gol no 92º minuto da partida.

"Não vamos à Europa por um gol contra o Nice. Fiquei chateado quando a notícia saiu porque jogamos a melhor primeira parte da temporada e por dois descuidos, dois gols. No último minuto, Golovin disparou na trave, se tivesse marcado agora estaríamos na Liga Europa. Estamos fora por causa de um gol", lamentou.

Embora, acima de tudo, o Cesc pense na saúde antes do futebol no momento e duvide que qualquer país possa retomar a temporada. "O mais importante é que, se eles tomaram essa decisão, é porque acham que é a coisa certa para todos e para a saúde, para estar mais seguros".