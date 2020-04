Neymar poderá cortar o salário pela metade

O corte que o sindicato dos jogadores está preparando com os clubes atingiria com força craques como Neymar. A medida seria dada proporcionalmente: quanto maior o salário, maior a redução.

O cálculo é simples. Os jogadores que ganham 10 mil euros por mês reduzirão seu salário em 10%; aqueles que recebem entre 10 mil e 20 mil, em 20%; os que ganham entre 20 mil e 50 mil, 30%; e quem tem salário acima de 50 mil, perde 50%.

Obviamente, a estrela do PSG cobra mais de € 50.000 por mês. O atacante embolsa cerca de 3 milhões, de acordo com o jornal 'AS'. Isso o leva a deixar de receber um milhão e meio de euros com a medida que está sendo preparada pela Ligue 1. Mas ele e seu entorno, segundo 'L'Équipe', precisam dar o aval.

O jornal francês diz que não se espera que o brasileiro e seus agentes se sintam confortáveis com essa perda de capital. Se não houver acordo, Neymar teria que enfrentar seu clube e o sindicato.