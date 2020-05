Neymar treina forte mesmo com "fim" da temporada na França

Mesmo durante a quarentena e com o fim da Ligue 1, Neymar segue focado em conquistar a Champions League pelo PSG. O craque brasileiro está treinando forte para retornar em sua melhor forma física e ajudar o Paris a ganhar sua primeira “orelhuda”.

Assim como outros atletas do clube, o camisa 10 está passando sua quarentena fora da França e enquanto cumpre o isolamento social em sua casa em Mangaratiba, na cidade do Rio de Janeiro, Neymar faz um trabalho especial com Ricardo Rosa, seu preparador físico.

"O objetivo é estar pronto para quando eles sinalizarem o retorno das atividades do clube, para que eu possa estar nas melhores condições possíveis", disse o jogador de 28 anos a fontes da BBC.

"Estou aqui, treinando duro, com o mesmo ritmo e frequência que eu faria com o clube. Na verdade, treinando ainda mais, com mais atividades para compensar a falta de jogos. É claro que sinto falta da competição, mas o treinador de fitness Ricardo Rosa montou um programa que tenho acompanhado à risca".

Neymar publicou um vídeo em seu Instagram com imagens de seus treinos e com Ricardo Rosa explicando como a preparação está sendo feita, visto que o tempo entre o retorno oficial dos treinos e da Liga dos Campeões pode ser muito curto.

"Tentamos realizar sessões de manhã e à noite", explicou Rosa. "Trabalhamos da maneira mais focada, porque não sabemos a data em que voltaremos às nossas atividades ou quando os jogos voltarão.

Cabe destacar que nas duas últimas temporadas, Neymar se lesionou na fase decisiva do torneio europeu, e seu clube terminou eliminado nas duas oportunidades. Assim, voltar saudável e bem preparado é fundamental para que consiga dar ao Paris o tão sonhado título.