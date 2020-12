Neymar ultrapassa Ibrahimovic em recorde com o PSG

O PSG não atravessa o seu melhor momento e empatou em 2 a 2 com o Girondins, num jogo em que Neymar voltou a ver o gol na Ligue 1, já que marcou na Liga dos Campeões contra o RB Leipzig.

O gol de pênalti do brasileiro serviu-lhe, conforme indicado pelo jornal 'Sport', para ultrapassar o sueco Ibrahimovic no número de jogos necessários para chegar a 50 gols no campeonato francês.

Neymar já comemorou 50 gols em 58 jogos, por isso vai para casa com um gol por partida na Ligue 1. Ibra, por sua vez, chegou à marca em 59 jogos.

Desta forma, Neymar tornou-se o jogador mais rápido a conseguir tal feito no PSG e o terceiro do campeonato francês.

Quanto aos outros possíveis marcos do atacante, ele já está a um gol de distância para entrar no 'top 10' de artilheiros do Paris Saint-Germain.