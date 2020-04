Neymar, uma mini pré-temporada focada em ganhar a Champions

Neymar foi ao Brasil para passar o confinamento, porque Paris significaria uma prisão mental para ele sem futebol. Mas ele não quer dar a sensação de estar de férias, mesmo que pareça agora. De fato, o trabalho específico que ele está realizando tem um grande objetivo: atingir a reta final da temporada e ser a chave para o levantamento da taça da Liga dos Campeões.

Seu trabalho em sua mansão em Mangaratiba inclui muitas comodidades, mas também um plano comandado por seu inseparável treinador físico, Ricardo Sosa, e pelo jogador de futebol e amigo Lucas Lima, cuja presença o ajuda a exigir mais de si em seu trabalho.

Este plano específico concentra-se em três linhas: promover agilidade, velocidade e resistência, três qualidades que, juntamente com sua grande qualidade com a bola aos pés, fazem dele um jogador de futebol diferenciado. Se ele tivesse ficado na França, não teria trabalhado da mesma maneira.

Neymar, que tem uma Liga dos Campeões em seu currículo conquistada com o Barcelona, ​​não apenas quer se alegrar com esse sucesso, mas também quer ser o líder do PSG nessa empreitada. É o grande desejo do clube em seu megaprojeto dos últimos anos e o obcecou.

De fato, o atacante brasileiro já era vital nas oitavas de final contra o Borussia Dortmund. Ele marcou o gol que deu vida à primeira mão (2-1) e abriu o placar logo no retorno da volta (2-0). Ele apagou o vulcão Haaland.

A coisa não para por aí. Caso o futebol possa ser retomado, sua temporada poderá terminar com um pôquer. O PSG já venceu a Supertaça contra o Rennes no verão (2-1), tem 12 pontos de vantagem com menos um jogo na liderança da Ligue 1 e as finais da Copa da França, contra o Saint-Éttiene e da Taça da Liga, contra o Olympique de Lyon, os aguardam.