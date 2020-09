Neymar, único brasileiro concorrendo aos melhores da Champions

Neymar é o único brasileiro entre os concorrentes a melhor jogador por posição da Liga dos Campeões. A Uefa premiará o melhor goleiro, defensor, meio-campista e atacante da edição 2019/20, vencida pelo Bayern de Munique - que domina a lista dos indicados.

O camisa 10 do PSG foi um dos grandes protagonistas da campanha histórica do clube parisiense na competição europeia. O time francês chegou à inédita final, na edição que ficou marcada pela "bolha" criada pela Uefa em Lisboa para a disputa das fases finais do torneio.

O desempenho do brasileiro foi bom. Suspenso no início da competição, Neymar disputou sete jogos, anotando três gols e distribuindo quatro assistências. Ele foi decisivo no duelo das oitavas de final, contra o Borussia Dortmund, marcando tanto na ida quanto na volta.

Indicado na categoria de melhor atacante, Neymar disputa o prêmio com o amigo e companheiro de time, Kylian Mbappé, e com Robert Lewandowski, artilheiro da Liga dos Campeões 2019/20 com 15 gols em 10 partidas.

Campeão do torneio, o Bayern de Munique emplacou pelo menos um candidato em cada categoria. Ao todo, seis jogadores aparecem entre os concorrentes. Destaque para o prêmio de melhor defensor, em que os três indicados são jogadores do clube bávaro: David Alaba, Alphonso Davies e Joshua Kimmich.

Confira os indicados em cada posição:

Goleiros

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Keylor Navas (PSG)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Defendores

David Alaba (Bayern de Munique)

Alphonso Davies (Bayern de Munique)

Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Meio-campistas

Thiago Alcântara (Bayern de Munique)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Thomas Müller (Bayern de Munique)

Atacantes

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Neymar (PSG)

Kylian Mbappé (PSG)

Uefa premiará as melhores jogadores da Liga dos Campeões feminina

Pela primeira vez na história, as melhores jogadoras da Liga dos Campeões feminina também serão premiadas por posição. A edição 2019/20 também teve a reta disputada em sede única, na Espanha, e foi vencida pelo Lyon. Na lista feminina, dominada pelo time francês, não há nenhuma jogadora brasileira.

Confira as indicadas em cada posição

Goleiras

Sarah Bouhaddi (Lyon)

Christiane Endler (PSG)

Sandra Paños (Barcelona)

Defensoras

Lucy Bronze (Lyon - hoje no Manchester City)

Lena Goeßling (Wolfsburg)

Wendie Renard (Lyon)

Meio-campistas

Sara Björk Gunnarsdóttir (Lyon - antes no Wolfsburg)

Dzsenifer Marozsán (Lyon)

Alexandra Popp (Wolfsburg)

Atacantes

Delphine Cascarino (Lyon)

Pernille Harder (Wolfsburg- hoje no Chelsea)

Vivianne Miedema (Arsenal)