"Neymar uniu todo o PSG", diz companheiro de clube

A relação entre Neymar e o PSG viveu momentos bem complicados desde o último mercado de transferências. O brasileiro mostrou o seu interesse em voltar ao Barcelona e a torcida virou o inimigo número um da torcida.

No entanto, o brasileiro mostrou profissionalismo e com boas atuações e gols o camisa '10' começou a recuperar o carinho dos fãs. O ápice veio na Champions, contra o Borussia Dortmund.

Ander Herrera, companheiro do craque no time de Paris, conversou com o “Canal+” e falou sobre o papel de Neymar na classificação do clube para as quartas de final da competição estrelada.

“Na ida, lembro que comemoraram a vitória como se tivessem ganho a final. Essa situação deu muita força ao grupo”, relembrou Herrera a derrota na ida.

“Neymar fez muito pelo grupo durante essas três semanas que separaram a ida e a volta. Lembro que fizemos uma união sagrada durante uma refeição em sua casa”, completou.

“Levou todos nós com ele. Quando leio que Neymar não pensa no PSG e tendo visto tudo o que fez pelo grupo me parece incrível. Nos uniu todos, nos deu muito”, concluiu.