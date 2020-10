Neymar vai jogar contra a Bolívia? As últimas do atacante da seleção brasileira

A seleção brasileira vai viver momentos decisivos nas próximas 24 horas. O atacante Neymar deixou o treino sentindo dores e vai ser acompanhado de perto mas, dependendo da evolução da lesão, pode ficar de fora da estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

No treino desta quarta-feira (7), Neymar deixou as atividades reclamando de dores na região lombar. Nas imagens transmitidas pela CBF TV é possível ver o momento exato em que o camisa 10 leva a mão às costas e se agacha no gramado.

Em entrevista, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou que o probelmas de Neymar foi na lombar e que o atacante está sendo acompanhado.

"Neymar sentiu dores na região lombar no treino de hoje. Sem nenhuma história de trauma, ele foi retirado do treino, avaliado e iniciou tratamento na fisioterapia. Nós viajamos hoje para São Paulo, ele segue em tratamento, já foi medicado, mas essas próximas 24 horas serão importantes para ver como ele vai se recuperar. Uma nova avaliação será feita antes do treino e aí nós teremos uma ideia um pouco melhor", disse Lasmar.

As dores não tem nenhum relação com as recentes lesões do craque que o afastaram de alguns jogos do PSG - sendo a mais recente delas um problema na panturrilha há poucos dias, que ameaçou o ano do craque.

O atacante, recentemente, às vésperas da final da Liga dos Campeões, havia comemorado um tempo significativo sem lesões que o afastasse de momentos importantes de sua carreira - principalmente os decisivos dentro de campo - depois de duas temporadas com problemas físicos.

"Dois anos seguidos sofrendo lesões em momentos cruciais, importantes para mim e para nossa equipe. Hoje eu inteiro, sem lesão, podendo ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Estou feliz demais", escreveu à época.

Neymar estava sendo testado por Tite ao lado de Coutinho, Cebolhinha e Firmino na formação ofensiva, enquanto Richarlison era dúvida por conta de dores no tornozelo. Com o atacante do Everton liberado e Neymar fora, Everton Ribeiro pode ser outra opção para a posição, conforme aconteceu na sequência dos trabalhos da quarta-feira.

A estreia do Brasil na Eliminatórias e início do sonho do hexacampeonato do Mundo começa nesta sexta-feira (9), contra a Bolívia, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).