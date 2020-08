Neymar à espera de seu grande dia no PSG

Nas duas últimas temporadas, Neymar teve que assistir do lado de fora dos gramados as eliminações do PSG na Liga dos Campeões. Desta vez, a responsabilidade de levar o time ao tão sonhado título europeu está nos pés do brasileiro.

Muito antes da viagem para Lisboa, o PSG já sabia que teria desfalques importantes na reta final da competição europeia. A principal baixa, até então, era a de Edinson Cavani, que decidiu não renovar seu contrato até o fim da disputa da Liga dos Campeões, como fez Thiago Silva.

Logo no primeiro jogo oficial do clube após quatro meses de paralisação, Kylian Mbappé sofreu uma lesão no tornolezo e prontamente virou dúvida para o jogo contra a Atalanta, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília).

Em um primeiro momento, o treinador do PSG Thomas Tuchel afirmou que "só um milagre" colocaria Mbappé no jogo. Porém, o francês foi relacionado para o confronto . No entanto, é provável que Neymar e Mauro Icardi assumam a responsabilidade no ataque.

Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Neymar já assumiu o protagonismo na equipes francesa, marcando tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Agora, ele tentará carregar seu time até a semifinal , fase que o clube ainda não alcançou sob a presidência de Nasser Al-Khelaifi.

O caminho para a final parece mais acessível do que nunca e o PSG não pode deixar escapar essa oportunidade. Desde que Neymar foi contratado, o time francês caiu para o Real Madrid e para o Manchester United, mas nesta temporada não poderá haver desculpas.

"Eu estou na melhor forma desde que cheguei no Paris, o time é como uma família", disse o camisa 10 ao site oficial do clube . "Nós queremos vencer a Liga dos Campeões. Nós lutaremos muito porque nunca estivemos tão perto."

Aos 28 anos, Neymar pode finalmente deixar a sua marca na Liga dos Campeões com o PSG. Com Mbappé ou não, ele precisa provar o investimento que fez dele o jogador mais caro da história do futebol.