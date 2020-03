Neymar perdeu o jogo do último fim de semana contra o Dijon, mas não foi ao carnaval. E para provar isso, ele foi ao Parque dos Príncipes para assistir ao jogo de seu PSG ao vivo, e não o fez sozinho. Com ele estava a cantora Teyana Taylor, companheiro do jogador de basquete, campeão da NBA, Iman Shumpert.