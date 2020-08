"Vamos chegar na final", promete Neymar

Antes mesmo de entrar em campo contra a Atalanta, pelas quartas de final da Champions League, Neymar indicou que entraria em campo com o máximo de sua vontade. E dentro de campo, ainda que tenha desperdiçado algumas chances claras de gol, foi quem chamou o jogo e acabou decidindo pelo PSG com participações diretas nos gols de Marquinhos e Choupo-Moting – que garantiram a épica virada por 2 a 1.

A vitória garantiu os parisienses na semifinal da Liga dos Campeões, algo que não acontecia com o clube francês desde 1995. E após a partida, falando na zona mista do Estádio da Luz, em Lisboa, o brasileiro não escondeu a confiança de que 2019-20 pode ser a temporada do tão sonhado título europeu para o PSG.

“Grande noite, mas muito difícil”, disse, tecendo elogios à equipe italiana. “Era uma surpresa na competição, mas sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe muito agressiva. Estou muito feliz por ter feito uma grande partida, como todos os jogadores. Agora é descansar. Foi um jogo muito exigente, mas estou muito feliz”.

O PSG estava perdendo por 1 a 0 até os 90 minutos, mas o camisa 10 destaca que acreditou até o apito final.

“Futebol é um negócio muito rápido, as coisas podem mudar rapidamente. Eu tenho na minha cabeça que vamos chegar na final. Ninguém vai tirar da minha cabeça que vamos disputar o título. Temos mais um passo muito complicado. Mas vamos juntar nossas forças para mais uma partida e tomara que cheguemos à final” completou.

A semifinal da Champions League será realizada na próxima terça-feira (18) e o Paris Saint-Germain fica na espera do vencedor da partida entre RB Leipzig, da Alemanha, e Atlético de Madrid.