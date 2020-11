Com o gol marcado diante do RB Leipzig, atacante Neymar superou Raí e se tornou o jogador brasileiro com mais gols pela equipe do Paris Saint-Germain. Neymar chegou aos 73 gols marcados com a camisa do time do PSG desde sua chegada ao clube em 2017.

Confira no vídeo acima um resumo de gols de Neymar com o PSG!