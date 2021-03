Neymar volta a treinar com bola no Paris Saint-Germain

Neymar está de volta aos treinos com bola! O brasileiro intensificou o tratamento da sua lesão no adutor esquerdo sofrida no dia 10 de fevereiro contra o Caen.

O camisa '10' utilizou as redes sociais para comunicar a sua volta aos treindos: "Treinei hoje, me senti bem e tô feliz... bora seguir evoluindo!", escreveu o jogador.

Ney ficou mais de 20 dias afastado do grupo e, embora não encare o Bordeaux pela Ligue 1, a sua presença contra o Barcelona é provável.

Confira no vídeo acima o retorno de Neymar aos treinos com bola no PSG!