Neymar volta ao PSG pronto para "fazer história"

Depois de três meses no Brasil, Neymar está de volta à França e se prepara para se reapresentar ao PSG na próxima segunda-feira (22). E, apesar da Ligue 1 ter sido encerrada antecipadamente, com a equipe ficando com o título da temporada 2019/20, o craque brasileiro não escondeu que está ansioso pelo retorno aos gramados e determinado a fazer história em Paris.

"Nós temos um grupo forte, conseguimos uma classificação histórica para as quartas de final e agora é focar no objetivo. Treinei bastante nos últimos meses, com a mesma intensidade e dedicação, mas sinto falta do calor do jogo. Mal posso esperar para entrar em campo e, se Deus quiser, fazer história", disse em entrevista ao seu site oficial.

“Esse período foi atípico, mas o principal foi manter a segurança com a mente e o corpo em dia. Estou pronto e empolgado para o retorno, pensando muito na Liga dos Campeões, claro”

Classificado para as quartas de final da Champions League, que será disputada a partir de 12 de agosto, o PSG eliminou o Borussia Dortmund nas oitavas tendo como Neymar o principal jogador da partida.

Dedicação de Neymar impressiona

O preparador físico de Neymar, Ricardo Rosa, ficou impressionado com a dedicação do jogador em manter a forma durante os três meses de inatividade.

"A maior parte dos 90 dias ele sempre esteve fazendo algum tipo de atividade. O principal foi a dedicação do Neymar, o esforço e o desempenho que ele teve, o foco. Nunca tive possibilidade de ficar três meses com ele direto, e ele se demonstrou dedicado, esforçado, animado a fazer todo trabalho, demonstrando confiança e respeito ao meu trabalho", disse.