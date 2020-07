Neymar volta da quarentena com golaço

O Paris Saint-Germain entrou em campo neste domingo pela primeira vez após o período de isolamento social. O amistoso contra o Le Havre serviu para Neymar e Mbappé voltarem a marcar gols.

Aos 19 minutos, o time da capital já vencia por 2 a 0 graças a gols de Mauro Icardi. Foi aos 22 minutos de jogo que o brasileiro entrou em ação contra o time da segunda divisão.

Neymar recebeu um passe longo e partiu com a bola pela esquerda desde a intermediária de ataque. Com menos de cinco toques, o craque conduziu até o interior da área e encarou a marcação.

Acompanhado de perto por dois adversários, ele deu um corte em direção à linha de fundo, deixando a dupla para trás e derrubando o goleiro do Le Havre. Com o gol livre e com pouco ângulo, ele ampliou o placar fazendo os zagueiros se jogarem para tentar - sem sucesso - bloquear a entrada da bola.

Logo após o gol do brasileiro, Mbappé também voltou a balançar as redes. Aos 29 minutos, o francês aproveitou um erro da defesa e roubou a bola na entrada da área. Com dois toques, o atacante dominou preparando para finalizar e chutou para marcar o quarto gol do PSG.