Neymar voltou a homenagear Kobe Bryant

Neymar era um apaixonado pelo jogo de Kobe Bryant na NBA. Ele sempre o seguia. Assim, sua morte inesperada após um acidente de helicóptero o dominou. Além do mais, ele recebeu as notícias pouco antes de um jogo contra o Lille e já prestou homenagem a ele ali mesmo.

Pouco mais de três meses se passaram desde aquele acidente fatal, mas o atacante do PSG ainda não o superou. Então ele não hesitou em aparecer no Instagram de uma maneira especial para homenagear a estrela do Lakers.

Vestido com roupas e calças de Los Angeles, Neymar tirou sua foto nas instalações brasileiras onde ele está realizando o confinamento. Além disso, anexo dois emojis de gesto do ex-jogador de basquete e a hashtag #KB24.

Com a Ligue 1 já concluída nos escritórios, Ney ainda está no Rio de Janeiro. Agora, seu foco está no que acontecerá com seu futuro, já que ele está disposto a abrir mão de muito dinheiro para voltar ao Barcelona.