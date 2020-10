Nguen faz o Barça tremer, mas seu gol foi anulado

O Barça tremeu na estreia da Champions! A estreia do time de Koeman na competição estrelada contra o modesto Ferencvaros quase se complicou quando Nguen marcou um golaço. Mas para a sorte dos 'culés' o gol foi anulado por impedimento.

O atacante visitante aproveitou a bobeira de Lenglet e Piqué para fusilar o gol de Neto, que nada pôde fazer. No entanto, o bandeirinha já marcava a posição irregular de Nguen no momento do lançamento.

O lance fez o time da húngria crescer e chegar até a acertar uma bola na trave do goleiro Neto, em um belo chute do brasileiro Isael. Mas o Barça recuperou a concentração e abriu o placar com Leo Messi.