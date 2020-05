Nice contrata ​​Robson Bambu, zagueiro do Athletico

Robson Bambu deixará o futebol brasileiro e ingressará no Nice, segundo 'GloboEsporte.com'. O zagueiro do Athletico Paranaense deve ser vendido por oito milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões).

Vários clubes de futebol franceses estavam interessados ​​no jovem de 22 anos, um dos talentos do time de Curitiba e frequentador de convocações da Seleção Olímpica.

Conforme a publicação do portal esportivo, o Nice já negociava com os brasileiros desde o início do ano e chegou a um acerto oferecendo contrato de cinco anos.

O jogador està no Athletico desde o começo de 2019, após deixar o time do Santos.