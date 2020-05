Nice não comprará Wagué: ele voltará ao Barça

Moussa Wagué está fazendo as malas. O jogador sai da Ligue 1 e terá que voltar ao Barça.

O Nice tinha uma opção de compra não obrigatória de 10 milhões de euros, mais 500.000 euros em variáveis.

O clube cuja primeira equipe é treinada por Patrick Vieira disse em comunicado que Wagué, 21, "está voltando para a Catalunha". "O OGC Nice decidiu não exercer a opção de compra", disse ele.

Segundo o acordo alcançado com o Barcelona em janeiro, o jogador foi emprestado até 30 de junho. Se a aquisição tivesse sido efetiva, o clube espanhol teria mantido uma opção de compra futura por 15 milhões de euros até junho de 2021.

O jogador senegalês estreou com o primeiro time catalão em abril de 2019. Desde então e até seu empréstimo, ele disputou seis jogos, quatro na LaLiga e dois na Liga dos Campeões.

Com o Nice, ele jogou neste período cinco vezes. "O clube deseja a ele o melhor na continuação de sua carreira", disse ele em despedida e agradecimento.

A Liga de Futebol Profissional (LFP) da França aceitou em 30 de abril a ordem do governo do país para terminar a temporada 2019-20 e proclamou campeão o Paris Saint-Germain (PSG), que liderava a competição quando parou por causa do COVID-19.

Nessa classificação fechada mais cedo do que o esperado pela pandemia, Nice está na quinta posição, abaixo de Lille, Rennes e Marseille, em segundo lugar na tabela.

Assim, Quique Setién terá mais um homem em treinamento. Wagué se juntará ao Barça imediatamente.