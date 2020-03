"Ninguém do Barça falou comigo, mas sonho em jogar com Messi"

Chimy Ávila deu uma entrevista aos '90min', na qual ele conseguiu falar sobre seu futuro como jogador profissional. O argentino soou durante meses para se vestir com a camisa do Barça, um suposto interesse sobre o qual ele quis falar.

O jogador do Osasuna não hesitou em negar os rumores que o colocaram no time catalão: "Ninguém falou comigo, não sei se eles se comunicaram com meu representante. E se houvesse alguma coisa, voltarei da melhor maneira para que eles possam me procurar novamente".

"Tive sorte de jogar contra Messi e ele me deu sua camisa, ele é de outro planeta. Sonho em jogar com ele um dia porque ele é o melhor jogador do mundo", acrescentou o atacante argentino.

Em meio à recuperação da ruptura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo que ele sofreu em janeiro, Chimy falou sobre o momento atual que o planeta está enfrentando com a pandemia de coronavírus: "Estamos passando por um momento muito triste por causa de tudo o que está acontecendo, o vírus afetou muitos e até perderam entes queridos. Estou muito triste".

"Nós não estamos indo para o clube, treinamos em casa com uma rotina que eles nos enviam por e-mail. Às vezes, o médico vem para onde eu moro, porque recentemente fui submetido a uma cirurgia. Estou me recuperando pouco a pouco, em ritmo constante. Esse problema atrasa tudo, mas estou trabalhando da melhor maneira possível", acrescentou o jogador do Osasuna.

Por fim, ele queria deixar claro que nunca foi chamado para jogar pela Seleção Argentina: "Nunca tive contato com Scaloni, mas é outro dos sonhos que tenho em minha carreira. Sempre trabalhei duro e continuarei a fazê-lo quando eu me recuperar para ganhar um lugar".