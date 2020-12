Ninguém no mundo marcou mais que Lewandowski em 2020

O ano de Robert Lewandowski foi marcante e permanecerá na história do futebol. O complicado e difícil 2020, marcado pela pandemia global, foi o melhor para o jogador do Bayern de Munique.

Falou-se meses atrás sobre uma possível saída de Lewandowski para mudar de cenário e enfrentar novos desafios, mas o jogador acabou com todos os boatos porque ainda tinha algo a fazer: ser o melhor de 2020.

Com o The Best em mãos, o atacante conseguiu se tornar o líder da Chuteira de Ouro 2020-2021 com 17 gols em 996 minutos, o que se traduz em 34 pontos, ou seja, sete a mais que Junker e Totte.

Mas o ano de Robert Lewandowski acabará com ele sendo o rei do gol e sendo o melhor entre todas as primeiras categorias do mundo inteiro. Ninguém marcou mais do que o polonês nesse ano, destaca o laboratório de dados do BeSoccer, o ProFootballDB.

Na reta final de 2020, Lewandowski acumulou 44 partidas entre clubes e a Seleção Polonesa, entre as quais somou 47 gols.

Por isso, o atual The Best encerrará 2020 como o maior artilheiro do ano de todo o mundo, levando em consideração todas as primeiras categorias.

Em segundo está Cristiano Ronaldo, que já disputou a última partida e perdeu por zero gols a três para a Fiorentina. Em seguida vem Lukaku, mas o belga teria de marcar oito contra o Hellas Verona para ultrapassar Lewandowski, o que seria um verdadeiro milagre e uma surpresa impressionante.

Em termos de títulos, Lewandowski conquistou a Bundesliga, DFP Pokal, Supercopa DFL, Champions League e Supercopa, além de ser o artilheiro da Bundesliga, DFB Pokal e Liga dos Campeões. Se você quiser um gol, basta ligar para Lewy.