"Ninguém no mundo pode fazer o que faz Kane, nem mesmo Messi"

O bom trabalho do Tottenham levou o time a liderar a tabela da Premier League ao lado do Liverpool. Grande parte da culpa por isso é de Harry Kane, capitão, artilheiro e líder do time 'spur'. Mas Paul Merson, ícone do país e do Arsenal, em entrevista à 'Sky Sports', foi mais longe.

“Não há ninguém no mundo que possa fazer o que Kane faz. Não há outro jogador no mundo tão bom quanto o camisa 9 e tão bom quanto o camisa 10. Nem mesmo Messi pode ir para o centro de ataque, prender a bola, coloque as pessoas no jogo e depois marcar muitos gols, e também jogar de '10' nesse jogo", decretou Merson.

“Joguei com Dennis Bergkamp, ​​um dos melhores do mundo no que fazia, mas não pude ir para a frente e fazer o que Kane faz, segurar a bola e marcar muitos gols. Joguei com Teddy Sheringham e nem Alan Shearer, Ian Wright ... atacantes incríveis, mas você não poderia dizer a eles: 'Pelas próximas três semanas, quero que você jogue de 10 e passe a bola pelo buraco de uma agulha", disse o inglês.

Merson, seguindo a linha de elogios a Kane, colocou ainda mais lenha na fogueira: "Não posso acreditar no que vejo com Kane. Alguns de seus passes ou cruzamentos para a área são de Kevin de Bruyne! Harry Kane começou a fazer o que De Bruyne faz! Ele joga onde Kevin, onde Cantona jogou, onde Bergkamp também jogou. E ele faz isso tão bem. Me diga um jogador do mundo com esses recordes".

Um defensor do estilo do atacante do Tottenham, que nesta temporada acumula dez jogos. Até o momento, ele soma 13 gols e onze assistências.