"Ninguém nos agradeceu por ter evitado que Cristiano se contagiasse"

O jogo entre a Juventus e Napoli acabou sendo suspenso, mas com polêmica porque a Juventus estava disposta a jogar até o último momento, apesar dos casos positivos de COVID-19 no Napoli.

“O protocolo não vale nada perante a lei e a saúde. O Napoli não viajou porque a ASL decidiu assim e a Juve decidiu ir jogar com os gandulas”, disse o presidente da região da Campania, Vincenzo De Luca, em suas redes sociais.

A equipe napolitana não pôde viajar e teve de ficar de quarentena devido aos seus casos positivos, que acabaram cancelando a partida para a qual a Juve escalou um XI nada convencional.

“Ninguém nos agradeceu por termos evitado o contágio de Cristiano Ronaldo. Imaginem só. Se o Napoli tivesse viajado com vários positivos no elenco como o Genoa e na semana seguinte Ronaldo tivesse testado positivo, teríamos conquistado as manchetes até do 'New York Times'", rebateu o governador.

Quanto às palavras de Mancini, também falou do treinador italiano: “Digo que cada um tem que fazer o seu trabalho. Pense se, além do futebol, os hoteleiros também fizessem um protocolo com excepções às leis. Poderíamos fechar diretamente o Ministério da Saúde. Chega um ponto em que o esporte não é mais esporte".