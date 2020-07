Ninguém quer Bale na Inglaterra por seu alto salário

A situação de Bale é bastante complicada. A cada nova janela os rumores o colocam na rampa de saída, mas acaba ficando e se tornando uma opção para Zidane.

De acordo com o jornal 'Mirror', o galês não tem ofertas nem da Premier League. A granda questão não é o seu nível técnico, mas sim o seu alto salário. O '11' chegou ao Bernabéu em 2013 por 100 milhões de euros e um salário recorde.

As finanças do Real Madrid são umas das mais poderosas do futebol mundial. E quem quiser contar com o talento de Bale terá que pagar um salário parecido ao que ele recebe em Madri.

O jogador chegou a ser especulado no futebol Chinês, mas a operação não avançou. Ainda lhe restam dois anos de contrato com o Real Madrid.