Ninguém rompe os 0-0 como Casemiro

No futebol, os gols são tudo. Não existe nada mais importante. Mas dentre eles, também há uma certa hierarquia. Porque não é a mesma coisa marcar o quarto que o primeiro.

Os gols que rompem o 0-0 constumar ser mais valiosos. E se existe um jogador especialista em 'abrir o marcador', esse é Casemiro.

Desde que veste a camisa merengue, o brasileiro já abriu a contagem em 12 ocasiões. No total, contando a sua passagem pelo São Paulo e as partidas com a Seleção Brasileira, são 26.

No último mês o meia vem se mostrando especialmente inspirado, abrindo o marcador contra Atlético de Madrid, Granada e Alavés.