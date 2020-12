Ninho do Urubu amanhece com protesto de torcedores

As eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América ainda repercutem no Flamengo. Na manhã deste sábado (05), a entrada do Ninho do Urubu amanheceu com faixas de protesto de torcedores.

Os dizeres foram direcionados ao elenco e ao departamento médico, que "ganhou" uma faixa em comparação com o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil:

"O SUS é melhor que o DM".

Os torcedores também colocaram uma faixa dizendo que as conquistas de 2019 não apagavam os fracassos em 2020.

Ainda na porta do CT do Flamengo, torcedores explicaram os motivos do protesto e reclamaram da "briga de egos" dentro da diretoria.

"Braz, Bap, briga de ego lá dentro. Departamento médico não recupera ninguém. Entra em campo e é desclassificado só para time frouxo igual São Paulo, Racing... time entra em campo sem vontade de ganhar", protestaram.

Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo entra em campo neste sábado (5), às 17h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, contra o Botafogo, em busca de uma vitória para tentar acalmar os ânimos no Ninho do Urubu e diante de parte da torcida.