"No 7 a 1 contra o Brasil, não tínhamos tanto controle", diz Müller

O Bayern de Munique chocou o mundo do futebol. O massacre alemão diante do Barcelona de Leo Messi, Suárez, Piqué e companhia ficará para a história do esporte.

Thomas Müller, um dos principais jogadores do clube bávaro, que marcou duas vezes na goleada por 8 a 2, já esteve presente em outro massacre, o 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014.

Eleito o melhor jogador em campo em Lisboa, Müller analisou as duas partidas e também projeto o duelo das semis contra o vencedor de Manchester City e Lyon.

"É uma noite muito especial, a forma como jogamos tem sido muito especial. No 7 a 1 contra o Brasil, não tínhamos tanto controle. Estávamos bem sim, mas esta noite fomos dominadores de forma brutal. Não deixamos espaço para os seus meio-campistas. Queríamos dominar desde o primeiro minuto e fizemos um ótimo primeiro tempo", disse a 'Sky Germany'.

"O próximo jogo começa 0 a 0 e as equipes, logicamente, vão melhorando à medida que avançam. Antes deste jogo já tínhamos grande confiança em nós próprios, mas também sabemos que não podemos eliminar nenhum rival se não atingirmos os nossos limites", analisou