No apagar das luzes o PSG tenta Perisic e Brozovic

O atacante Perisic está na lista de desejos de vários clubes da Europa após o seu empréstimo ao Bayern de Munique. No entanto, parece não gozar de tanto prestigio na Inter de Milão.

Pelo clubes italiano já disputou duas partidas e uma delas como titular, o que não muda o fato de que poderá ser negociado a qualquer momento. O PSG está interessado no croata que tem o seu contrato chegando ao final em 2022.

Por outro lado, Brozovic está praticamente na mesma situação. De acordo com 'Fichajes.com', Leonardo, diretor de futebol do PSG, se reunirá com os seus representantes nesse final de semana.

O brasileiro quer saber de Nelio Lucas quais são os planos de Brozovic e Perisic para esta temporada e quais seriam os valores de uma transferência.