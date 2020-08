"No Barça há um ruído externo, não é o momento de voltar", diz Xavi

Após a saída de Ernesto Valverde, o Barcelona entrou em contato com Xavi Henández e tentou convencer o ex-jogador a assumir o banco azulgrana. O técnico recusou a proposta por considerar que ainda não era o momento.

Em uma entrevista a 'Icon', a revista do 'El País', Xvi reforçou que seu sonho de comandar o Barcelona, mas que tudo tem o seu tempo certo.

"Não acho que seja agora. Há ruído externo, problemas extra-esportivos… acho que não agora. Em janeiro eu disse a eles que não era a hora, e agora eles não me contataram. Como culé, desejo o melhor ao clube. Respeito muito o Quique Setién, ele tem um manual de jogo muito parecido com o que o Barça precisa", disse em entrevista ao "El País".

"Estou muito contente por continuar ganhando experiência, me desafiando e claro que seria um privilégio para mim treinar o Barça um dia, com um time dos sonhos, com Jordi Cruyff, Carles Puyol e alguns jogadores atuais. Gostaria de fazer uma equipe com pessoas válidas que conheçam a casa, pessoas em quem confio", completou.

Xavi também falou sobre a renovação de Leo Messi. O ex-jogador não tem dúvidas de que as partes chegarão a um acordo.

"Messi precisa do Barça e o Barça precisa de Messi. Eles têm que fazê-lo feliz, porque com Leo Messi feliz, eles vão ganhar mais títulos. Eu mantenho uma grande amizade com ele, eu o respeito muito. É um animal competitivo, sempre quer vencer e há dez anos é o melhor jogador de futebol do mundo. Espero que possamos nos encontrar novamente em um nível profissional. Ter o melhor jogador da história no seu time é ter um ás para vencer", concluiu.