No Barça, não acham uma boa ideia jogar a cada três dias

O futebol em metade do mundo ainda aguarda o que acontece com o COVID-19. Na Espanha, nenhuma ação foi tomada ainda.

A LaLiga planeja retornar, mas não há data prevista para o retorno aos campos. Para não demorar muito, os jogos podem ser jogados a cada três dias.

No Barcelona, ​​eles estão preocupados com o que isso significaria. O portal 'AS' afirma que os treinadores físicos fizeram um relatório detalhado para explicar como isso afetaria os jogadores.

Neste documento, explica essa fonte, eles deixam claro o alto risco de lesões que os jogadores de futebol correm. "Haverá um alto congestionamento com dois ou mais jogos por semana. Isso significará uma chance maior de lesões e uma diminuição no desempenho. Fadiga e danos musculares podem durar mais de 72 horas após cada confronto", seriam as palavras incluídas no relatório dos treinadores físicos. A esse cansaço, devemos acrescentar o fator mental, que será fundamental.

Finalmente, no documento, os especialistas apostam em um mês de treinamento antes de jogar novamente. Os jogadores de futebol ainda precisam de tempo para voltar à realidade que havia antes do COVID-19.

O retorno aos campos ocorrerá, segundo essa fonte, em três fases: a primeira será individualmente; o segundo, em pequenos grupos; o terceiro e o último serão com toda a equipe.

A equipe do Barça entende que a saúde vem em primeiro lugar. Eles consideram muito cedo para retornar. Uma coisa é certa: o clube está claro que não colocará ninguém em risco.