BBB21: Projota é torcedor do Santos, mas vai perder final da Libertadores

Sucesso de audiência e campeão de engajamento nas redes sociais, o Big Brother Brasil vai para a sua 21ª edição repetindo a fórmula que deu certo no BBB20: juntando famosos e não-famosos na casa. E obviamente vários dos participantes, como boa parte dos brasileiros, tem seu time do coração no futebol - Nego Di, por exemplo, colorado, já arrumou confusão com Bruno Cortez, lateral do Grêmio.

Um deles é o rapper Projota. Natural de São Paulo, capital, o artista de 34 anos deixa muito claro, em entrevistas e até em suas músicas, que é torcedor fanático do Santos.

Confinado neste momento em um hotel, esperando o início do programa, o participante não vem recebendo notícias de fora da casa. O que significa que ele não irá saber o resultado do confronto entre Santos x Palmeiras, pela final da Copa Libertadores.

O BBB 21 começa nesta segunda-feira (25). Nem mesmo se o rapper for o primeiro eliminado (algo que não é provável), ele sairá a tempo de poder assistir a partida, que acontece no dia 30 de janeiro, em um sábado.

O próprio Projota, em um dos vídeos gravados no "Diário de Confinamento", publicado pela TV Globo, contando a rotina do participante no hotel, enquanto se prepara para entrar na casa do BBB, comentou sobre a dificuldade que será ficar sem saber sobre o resultado da final.

Mas a paixão do rapper sobre o Santos não vem de agora, ou é algo que o participante está utilizando para ganhar a torcida do clube no programa. Na música "Muleque da Vila", por exemplo, um de seus grandes sucessos, trazendo a sua trajetória no cenário musical como pano de fundo, Projota já cantava afirmando ser torcedor do Santos em um dos primeiros versos da canção.

"Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz

Eu canto Xis, canto Péricles, canto Elis

Torcedor do Santos, desse pão e circo eu também quis"

Outra música em que o rapper cita o Peixe é "Marieva", feita em homenagem à sua filha recém-nascida, falando sobre a possibilidade da criança se tornar torcedora do Santos.

'To doido pra aprender a entender seu jeito puro

De dizer sobre tudo que te incomoda

Quero te deixar livre pra escolher o que vai ser

Mas se você torcer pro Santos vai ser foda

Além disso, Projota também já participou de vídeos lançados pelo Peixe, bem como foi convidado em mais de uma ocasião pela diretoria do clube para assistir a certos jogos na Vila Belmiro. O time, inclusive, desejou boa sorte ao participante no BBB21 em um post nas redes sociais.