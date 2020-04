No Brasil, Fernandinho conta sobre período "difícil"

O versátil Fernandinho se acostumou com a vida na Europa. São sete temporadas no Manchester City após oito no Shakhtar Donetsky, aonde chegou após se destacar no Athletico Paranaense.

Em tempos de bola parada, espera que tudo volte ao normal. Enquanto isso, o jogador de 34 anos nascido em Londrina aproveita a vida com a família no nordeste do Brasil e falou aos meios oficiais do clube sobre este momento inédito.

A saudade

“Sinto falta de chegar ao clube pela manhã, conversar com o pessoal na cozinha. Este é um momento difícil para todos e estou sentindo isso agora porque realmente sinto falta de todos”.

"Eu realmente sinto falta das sessões de treinamento, do relacionamento com os companheiros de equipe e do pessoal, o tempo antes do treino, as conversas com os fisioterapeutas, às vezes na cozinha depois do café da manhã e até em campo antes do treino começa. Tudo".

A vida em quarentena

“Vivemos de maneiras diferentes e agora estamos isolados. Fazemos algumas chamadas telefônicas e de vídeo, mas não é a mesma coisa. Para ser honesto, é difícil".

"Entramos em contato com a equipe do clube e eles nos estão enviando alguns planos sobre o tipo de exercícios que temos que fazer. Às vezes pego na bola de futebol, às vezes descanso, mas a maioria dos dias, estamos fazendo algum tipo de exercícios.

"Às vezes, temos uma videoconferência e também uma sessão de treinamento. É assim que estamos tentando manter a forma, mas não é a mesma coisa, é claro”.

Filhos, o lado bom

“Antes do confinamento no Reino Unido, pedi permissão para viajar para o Brasil, de maneira a passar por este momento difícil com a minha família".

“O clube me permitiu e eu estou aqui no nordeste do Brasil. Nós levamos uma casa aqui com algum espaço para as crianças também e estamos passando esse tempo aqui. É muito bom. Agora estamos passando mais tempo com os filhos, minha esposa e família."

“Na maioria das vezes você está ausente e precisa viajar, às vezes dorme em casa dois ou três dias por semana, porque na maioria das vezes você está ausente. Então agora passamos sete dias por semana em casa e você descobre uma nova vida. Estou aproveitando esse tempo. Minha filha me ajudou nos primeiros dias e agora meu filho também me ajuda. É a melhor maneira de trabalhar e manter-se feliz."