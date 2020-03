Flamengo passa, literalmente, por cima do Barcelona

O Flamengo deu mais um show no Maracanã. O time de Jorge Jesus recebeu o Barcelona de Guayaquil e explorou o ponto fraco do seu rival: a bola aérea.

Com poucos desfalques, Jorge Jesus quase não mudou no time. O treinador resolveu não arriscar e deixou Rodrigo Caio no banco de reservas, Léo Pereira foi o escolhido para fazer dupla com Gustavo Henrique. Thiago Maia entrou na vaga do suspenso Arão.

Quando a bola rolou, a primeira boa chance do Fla veio logo aos 8 minutos, em um contra-ataque muito rápido, Bruno Henrique bateu meio estranho, Gabigol ainda tentou chegar nela, mas a bola foi para fora.

Os cariocas iam apertando e deixando a equipe equatoriana no seu campo de defesa. Aos 26 minutos, uma linda jogada de Everton Ribeiro, que passou por Gabigol e terminou com a finalização de cabeça do capitão, nas mãos do goleiro.

Pouco tempo depois os rubro-negros encontraram o caminho da vitória, a bola pela alto. Everton Ribeiro cruzou na cabeça de Gustavo Henrique que no meio da área, mandou para as redes do Barcelona!

Aos 42' outra vez a bola levantada na área fez a diferença. Arrascaeta cobrou o escanteio, Léo Pereia desviou de cabeça e a bola bateu no braço de Jonatan Alvez dentro da área. Pênalti. Gabigol foi para a cobrança e marcou o segundo.

Na volta do intervalo, mesmo com a vantagem, o Flamengo não tirou o pé do acelerador e chegou ao terceiro gol na partida. Arrascaeta cobrou o escanteio, Bruno Henrique subiu livre de marcação e desviou de cabeça.

A melhor chance do Barcelona de Guayaquil, veio aos 77', quando Diego Alves foi obrigado a trabalhar duro na finalização de chapa de Montaño.

Com a vitória o Flamengo chega aos seis pontos e assume a liderança do Grupo A da Libertadores. Enquanto o Barcelona de Guayaquil segura a lanterninha.

Na próxima rodada, o duelo mais importante do grupo, o Flamengo visita o Independiente del Valle, em partida que pode encaminhar a classificação de uma das equipes. Já o Barcelona recebe o Junior.