"No começo, não levaram a sério como agora", diz Rafinha sobre COVID-19

O a pandemia do coronvírus pegou o mundo de surpresa e vai deixando um rastro de destruição por onde passa. A Espanha é um dos países mais afetados com milhares e infectados.

Rafinha, jogador o Celta de Vigo, falou sobre o assunto em uma entrevista ao canal 'SporTV' e revelou a sua preocupação com a doença no Brasil.

"No começo, não levaram a sério como agora. Agora, dificilmente você vai ver uma pessoa na rua. Meu medo é que no Brasil aconteça o que acontece aqui. Até pelo discurso da Espanha, de que talvez demoraria mais a chegar. E as pessoas perceberam o perigo da doença quando começou a morrer gente. Acho que esse foi o maior erro e não quero que se repita no Brasil", disse.

"Agora, com o estado de alerta, com a quantidade de pessoas morrendo e com coronavírus, as pessoas estão respeitando mais. O estado espanhol faz transmissões todos os dias na televisão e fala da importância de ficar em casa, se cuidar, não transmitir a doença se você a pegou, ficar em casa isolado, e basicamente respeitar tudo que eles pediram", concluiu.

Na atual temporada, Rafinha disputou 23 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências em 1.683 minutos em campo.