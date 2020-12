No dia de hoje, Messi e CR7 poderão desbancar Pelé!

Dentro das coincidências do mundo do futebol, esta quarta-feira, 16 de dezembro, poderá entrar nos livros de sua história. Não é dia de Champions League, mas sim um dia de rodada no meio da semana. Por outro lado, Leo Messi, se marcar gol, igualará Pelé como artilheiro defendendo a mesma camisa (643). Por outro lado, Cristiano Ronaldo poderia caçá-lo em um nível ainda mais sério, como o maior goleador em partidas oficiais de todos os tempos (757). Se qualquer um dos dois eventos separadamente já é um marco, se ocorrer ao mesmo tempo, estaríamos falando de um eclipse, um evento sem paralelo.

Embora não seja precisamente fácil que o português consiga marcar três gols no confronto da Serie A contra o Atalanta, por mais que os tropeços da equipe de Gasperini sejam um convite para tal objetivo. Mas é mais provável que o capitão do Barça faça pelo menos um gol contra a Real Sociedad. Mais ainda com a alta média de chutes a gol que ele está fazendo ultimamente.

Já se sabe que a perseguição histórica do argentino atingiu sua reta final e que é apenas uma questão de data igualar e superar tal marca. Pelé se aposentou em 1977 e fez 643 gols com a camisa santista. Quase meio século depois, o nome de Messi e o novo recorde estão muito próximos de se encontrar.

Quando Messi sair para jogar contra a Real Sociedad (21:00, horário local), já se saberá se CR7 conseguiu superar a marca de 757 gols que é oficialmente atribuída, ou pelo menos da forma mais documentada possível, ao ex-jogador brasileiro. 37 gols com o Cosmos e 77 com a Seleção Brasileira completam suas estatísticas.

O português, por seu lado, está atualmente com 754 gols marcados. Foram 450 com o Real Madrid, 118 com o Manchester United, 102 com Portugal, os atuais 79 com a Juve e os 5 que teve tempo de cumprir durante a breve passagem pelo Sporting.

A trajetória do argentino e do português ao longo de suas carreiras é uma constante que se percebe facilmente, seus números estão mais do que comprovados. E não só encontramos os problemas documentais com os recordes de Pelé, mas também ali aparece Josef Bican, de quem a lenda conta que marcou 803 golos oficiais e um total de 1468. E nas suas próprias palavras, ultrapassou 5.000.

É claro que as duas grandes estrelas do futebol contemporâneo vão acabar superando Pelé mais cedo ou mais tarde e estabelecendo novos recordes impossíveis a priori para seus futuros sucessores, mas tê-lo selado no mesmo dia seria mais um episódio incrível de um 2020 muito agitado e sinuoso, incluindo a perda de Maradona, mas que a 15 dias de seu fim ainda podem escrever outra página inesquecível.

"Cristiano é melhor que Messi, mas o melhor de todos sou eu", disse Pelé há pouco tempo. Porém, 'O Rei' entregará sua coroa em um altar que exige dois tronos.