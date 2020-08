No fim, dá tudo certo: Sevilla está na semifinal da Liga Europa

O time de Nuno Espírito Santo tinha a missão de tirar o poderoso Sevilla dessa competição que é a sua verdadeira casa. E, depois de ter um pênalti perdido por Raúl Jiménez, o Wolves viu a equipe espanhola crescer cada vez mais no jogo até Ocampos fazer o gol da classificação aos 85 minutos do jogo.

Ainda antes do primeiro minuto ser completado, a equipe inglesa deu seu primeiro chute a gol com cruzamento de Adama Traoré para a cabeça de Jiménez, uma finalização fraca mas que já assustava um Sevilla que espera ser surpreendido apenas com contra-ataques.

E aos 10 minutos, poderia ter saído o primeiro gol do jogo, mas foi tudo por água abaixo. Adama Traoré sai muito rápido em contra-ataque e ficou na área sozinho contra o goleiro, mas foi derrubado por trás por Diego Carlos. E para a cobrança, o artilheiro do time foi para a bola, mas bateu mal e Bono defendeu o chute de Jiménez.

A partir daí, o Sevilla foi se animando e experimentando chutes de longe, como o de Suso defendido por Rui Patrício no cantinho.

Uma chuva de cruzamentos começou a aparecer no campo do Wolves e coube a nomes como Saïss, Coady e Boly trabalharem para garantir a igualdade no placar.

Ocampos ainda quase consegue abrir o placar com um belo chute colocado, mas o primeiro tempo acabou mesmo em 0 a 0.

Para a segunda metade, era esperado algum toque de mestre do técnico português, mas a equipe inglesa continuou sofrendo ataque atrás de ataque de bolas que quase entraram pelos pés de En-Nesyri ou de uma bela falta cobrada por Banega, onde o goleiro precisou voar no ângulo para fazer a defesa.

E, como diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Sevilla, depois de muito insistir, conseguiu fazer o gol da classificação.

Em cruzamento cobrado para trás, Banega cruzou na marca do pênalti e Ocampos desviou para o fundo do gol de Rui Patrício.

Um gol mais do que esperado para um Sevilla que provou por A + B que a insistência dá frutos.

Com o resultado, a equipe espanhola enfrenta o Shakhtar Donetsk e, na outra semifinal, a Inter de Milão enfrenta o Manchester United.