No Flamengo, Bruno Henrique dobra número de gols pelo Santos em menos jogos

O ano mágico que o Flamengo viveu em 2019 teve seguimento até agora em 2020, e um grande exemplo disso é o atacante Bruno Henrique. Com cinco gols até aqui, o ponta esquerda rubro-negro chegou a 40 tentos pelo clube carioca nesta temporada. O número é exatamente o dobro do que ele registrou pelo Peixe, entre 2017 e 2018.

Ele registrou o feito em 70 jogos, com uma média de quase 0,6 gol por partida disputada, digna de centroavante. Anteriormente, Bruno Henrique levou 85 duelos oficiais para conseguir balançar as redes 20 vezes quando esteve na Baixada Santista.

Impulsionado pelos 18 gols feitos em 2017, os números de Bruno Henrique sofreram uma queda drástica no ano seguinte. Além de perder quase meio ano por causa de uma grave lesão no olho, o atleta ainda sofreu para conseguir se encaixar nos esquemas de Jair Ventura e Cuca.

O momento é tão diferente porém, que, mesmo lidando com uma lesão no joelho e com apenas oito partidas disputadas, ele já fez mais que o dobro de gols do seu último ano de Santos nestes primeiros meses de 2020.

Esse salto no número de tentos, aliás, chama a atenção quando comparado com o restante da carreira do atleta de 29 anos. Somadas as suas passagens por Uberlândia, Itumbiara, Goiás e Wolfsburg, de 2012 a 2016, ele havia marcado os mesmos 20 gols que fez pelo Peixe.

À espera da definição sobre o restante do calendário do futebol brasileiro, paralisado devido à pandemia do Covid-19, Bruno renovou no começo do ano o seu vínculo com o Mengão. Agora, o contrato é válido até dezembro de 2023.