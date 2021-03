No francês, Lille não passa de um empate e o PSG encosta

O Campeonato Francês está pegando fogo! O Lille, líder da competição, não passou de um empate em 1 a 1 contra o Strasbourg e viu o PSG de Mauricio Pochettino encostar.

Os donos da casa dominaram a posse de bola durante quase todo o jogo, mas quem saiu na frente foi o Strasbourg, com Ajorque aos 36'. O empate do líder só saiu na reta final, quando Fonte deixou tudo igual aos 86'.

Com o resultado, o Lille soma 59 pontos e continua na liderança do Campeonato Francês, mas viu o PSG enconstar na briga pelo título. Já o Strasbourg é o 15º com 30 pontos.

Na próxima rodada, o Lille recebe a visita do Olympique de Marseille (7º) no Stade Pierre-Mauroy, enquanto o Strasbourg encara o Mônaco (4º).